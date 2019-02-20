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صور.. مهرجان كاريكاتيرى بفرنسا يجسد قادة وفنانى العالم تحت شعار "ملك السينما"

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:02 ص
صور.. مهرجان كاريكاتيرى بفرنسا يجسد قادة وفنانى العالم تحت شعار "ملك السينما" مهرجان كاريكاتيرى بفرنسا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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جسد الكثير من الفنانين والنحاتين خلال مهرجان كاريكاتيرى تحت شعار " ملك السينما" العديد من قادة العالم البارزين والفنانين المعروفين، مثل ترامب وبوتين وزعيم كوريا الشمالية وماكرون وميركل وشارلى شابلن.

ويقام المهرجان فى مدينة البحر الأبيض المتوسط ​​الفرنسية منذ عام 1873 ، من 16 فبراير حتى 2 مارس من هذا العام ، تحت شعار "ملك السينما".

ويجذب كرنفال نيس الآن الزوار من جميع أنحاء فرنسا والسياح من الخارج.

بوتين والممثل الفرنسي جيرار دوبارديو (2)
بوتين والممثل الفرنسي جيرار دوبارديو

 

بوتين والممثل الفرنسي جيرار دوبارديو
بوتين والممثل الفرنسي جيرار دوبارديو

 

ترامب وبوتين وماكرون وميركل
ترامب وبوتين وماكرون وميركل

 

ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية

 

ترامب
ترامب

 

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

 

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته

 

ميركل وماكرون
ميركل وماكرون
 

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