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صور.. "الزراعة "ضبط 25 طن مبيدات مجهولة المصدر بالنوبارية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:20 م
صور.. "الزراعة "ضبط 25 طن مبيدات مجهولة المصدر بالنوبارية مبيدات مغشوشة
كتب عز النوبى
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في اطار تكليفات الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بتكثيف حملاتها الرقابية على جميع أسواق بيع وتداول المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المبيدات المحظور تداولها، والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.
 
 قال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن اجهزة المكافحة بالنوبارية شنت حملة مكبرة على مصانع المبيدات بمنطقة النوبارية أمس الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 وتمكنت من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المبيدات وتم ضبط كمية 25 طن من المبيدات المجهولة المصدر وغير المصرح بتداولها بصفة عامة وضبط 4 مخازن مخالفة للاتجار فى المبيدات الزراعية بقرية العدل بالنوبارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتم تحرير المحاضر اللازمة بكافة المخالفات، وإحالتها لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وتابع "السباعي" أن أجهزة المكافحة بالمحافظات مستمرة فى المرور على محلات الاتجار فى المبيدات لضبط أى مخالفات وتحويلها لجهات التحقيق، وعدم التهاون مع المخالفين بأى شكل من الأشكال لاعتبار ذلك الأمر أمنا قوميا لارتباطة بالأمن الغذائي لمصر وصحة مواطنيها.
 
 
ومن جانبه، قال المهندس حسن هيبة مديرية مديرية الزراعة بالنوبارية، أن زمام مديرية الزراعية بالنوبارية مليون و200 ألف فدان والمديرية  تتابع المرور على محلات ومصانع المبيدات دوريا.
 
 
وقال المهندس حسن محمود مسئول الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالنوبارية، إن المديرية تتابع مصانع المبيدات المخالفة منذ فترة بناء على البلاغات الواردة من أجهزة المعنية بوجود مصانع مخالفة تمارس النشاط، وتم على الفور تحديد الموعد المناسب بالتنسيق مع شرطة البيئة المسطحات والمعمل المركزى المبيدات ولجنة مبيدات الآفات الزراعية للمرور وضبط المخالفين.
 
ضبط مبيدات مغشوشة (2)
ضبط مبيدات مغشوشة (2)

ضبط مبيدات مغشوشة (3)
ضبط مبيدات مغشوشة (3)

ضبط مبيدات مغشوشة (4)
ضبط مبيدات مغشوشة (4)

ضبط مبيدات مغشوشة (5)
ضبط مبيدات مغشوشة (5)

ضبط مبيدات مغشوشة (6)
ضبط مبيدات مغشوشة (6)

ضبط مبيدات مغشوشة (7)
ضبط مبيدات مغشوشة (7)

ضبط مبيدات مغشوشة (8)
ضبط مبيدات مغشوشة (8)

ضبط مبيدات مغشوشة (9)
ضبط مبيدات مغشوشة (9)
 

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