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صور.. استقبال حافل لولى العهد السعودى فى القصر الرئاسى بالهند

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:02 ص
صور.. استقبال حافل لولى العهد السعودى فى القصر الرئاسى بالهند ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وناريندا مودى ورئيس الهند
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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استقبل الرئيس الهندى، اليوم الأربعاء ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى القصر الرئاسى فى الهند، كما رحب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بولى العهد الذى يقوم بزيارة حاليا إلى الهند.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم عن مودى قوله، فى تدوينة على موقع "توتير": "الهند تبتهج مرحبة بولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان".

فى السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار أن رئيس الوزراء تجاوز البروتوكول لاستقبال ولى العهد السعودى فى نيودلهى.

وقال كومار فى تصريح صحفى : "كسرا للبروتوكول، مودى يستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند زيارته الأولى للهند".

والهند التى وصلها أمس (الثلاثاء) هى المحطة الثانية فى جولة الأمير محمد بن سلمان الآسيوية التى بدأها بزيارة باكستان الأحد الماضي.

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ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان

 

استقبال ولى العهد فى القصر الرئاسى بالهند
استقبال ولى العهد فى القصر الرئاسى بالهند

 

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

 

رئيس الهند ومودى وولى العهد السعودى
رئيس الهند ومودى وولى العهد السعودى

 

رئيس وزراء الهند يعانق ولى العهد لدى وصوله
رئيس وزراء الهند يعانق ولى العهد لدى وصوله

 

وصول ولى العهد
وصول ولى العهد

 

ولى العهد ورئيس الهند ورئيس الوزراء مودى
ولى العهد ورئيس الهند ورئيس الوزراء مودى

 

ولى العهد ورئيس الهند
ولى العهد ورئيس الهند

 


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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان




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