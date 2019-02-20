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شرطة دبى تدخل موسوعة ‫جينيس بأكبر حضور لمحاضرة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:37 م
شرطة دبى تدخل موسوعة ‫جينيس بأكبر حضور لمحاضرة محاضرة للتوعية تنظمها شرطة دبى
وكالات الأنباء
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دخلت شرطة دبى موسوعة ‫جينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقها رقماً قياسياً جديداً فى أكبر حضور لمحاضرة توعوية عن الكوارث الطبيعية بلغ 1797 شخصاً، متفوقة بذلك على الرقم القياسى السابق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إدارة الأزمات والكوارث نظمت محاضرة فى الإدارة العامة للعمليات تحت رعاية القائد العام لشرطة دبى، رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث، اللواء عبد الله خليفة المرى.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو للمحاضرة والحضور وأيضا تسلم مساعد القائد العام لشئون العمليات فى شرطة دبى اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، من المحكم الرسمى فى مؤسسة "جينيس" للأرقام القياسية سامر خلوف، شهادة تحطيم الرقم القياسى بعد انتهاء المحاضرة التى تم تنظيمها فى مجمع حمدان الرياضى بدبى.

 

 


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