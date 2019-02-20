سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 20-2-2019

كتبت- هبة حسام

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، بين البنوك وبعضها خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 20-2-2019، مسجلا فروقا فى سعره من بنك لآخر مقابل العملة المصرية.

بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 19.81 جنيه للشراء، و 19.97 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك البركة 19.75 جنيه للشراء، و 20.07 جنيه للبيع.

واختلف السعر لعملة اليورو الأوروبى، عن الأسعار السابقة فى بنك الاستثمار العربى، مسجلا 19.87 جنيه للشراء، 20.02 جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، وفقا لأحدث تعاملات بنكية لعدد من المصارف والبنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى....

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.73 جنيه للشراء

19.89 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.81 جنيه للشراء

19.97 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.82 جنيه للشراء

19.97جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.75 جنيه للشراء

20.07 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.86 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.87 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.80 جنيه للشراء

19.95 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الاستثمار العربى

19.87 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك عوده

19.87 جنيه للشراء

20.02 جنيه للبيع