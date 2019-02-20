video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زوج: زوجتى تتهمنى بالشذوذ والعجز لتجبرنى على شراء هدايا لوالدتها

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:21 ص
زوج: زوجتى تتهمنى بالشذوذ والعجز لتجبرنى على شراء هدايا لوالدتها محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى
إضافة تعليق

"أخشي أن لا أقيم حدود الله".. بتلك الكلمات بدأت الزوجة "حنان.م.ع" دعوى الخلع التى أقامتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مبررة ذلك بإصابة زوجها بعجز وحرمانها من حقوقها الشرعية"، وأنها مازالت بكرا رغم مضى 10 شهور على زواجهما، فيما دفع الزوج بمقدرته على أداء مهامه الزوجية مقدما تقارير طبية تثبت إجهاضها وكذب إدعاءاتها" .

 

وأضاف "حسن.م" فى رده على اتهامات زوجته الكيدية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: زوجتى مريضة جعلتنى أعيش طوال 10 شهور زواج فى جحيم بسبب افتعالها المشاكل على أتفه الأسباب ورغبتها فى السيطرة على المنزل وعندما رفض انهالت على بالاتهامات وإحراجى وسط عائلتى ومعارفي وأصدقائى بالعمل.

 

ويضيف الزوج: زوجتى ترغب فى سلب أموالى وإنفاقها على عائلتها ففى كل مناسبة تجبرني على شراء هدايا من الذهب لوالدتها أو منحها مبلغ مالى لتقدمه لهم، وعندما امتنع تقلب الدنيا رأسا على عقب وتتهمنى بالبخل وتنهال على بالسب وفى أخر خلاف تعدت على بالضرب أمام أهلها وحارس العقار مما دفعنى لتحرير بلاغ ضدها.

 

ويؤكد حسن: تمادت فى كيل الاتهامات الباطلة ووصلت بإن تتدعى بإني شاذ وزورت قرائن كاذبة دون حساب لتبتزني، دمرت حياتى وشوهت سمعتى وتسببت فى مضايقات لى بالعمل بسبب تصديق إدعاءتها ومعايرتى على يد زملائي".

 

ويضيف قائلا:"أنا متعلم وابن ناس طيبين وعمرى ما مديت يدى على زوجتى ولكنها دفعت بتقرير طبى مزور  بقيامي بتلقينها علقة موت-وفق لوصفها- مع محاميها لتحبسنى ولولا شهادة الشهود لما أتضح عنفها ضدى وقيامها بضربي بشكل مبرح".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أب لمحكمة الأسرة: 8 سنوات محروم من رؤية أطفالى لرفضى التنازل عن أملاكى لزوجتى

فى عيد الحب لا ننسى فضل مكاتب تسوية محكمة الأسرة.. ورد ودموع أحمد أعادت دينا لحضنه بعد 3 سنوات..حاتم تعهد بعدم تكرار الخيانة واسترد"المدام".. سيدة اكتشفت مرض وتعسر زوجها فقبلت الصلح وساعدته بمصوغاتها

محكمه الاسره

دعوى خلع

خلافات زوجيه

كيد الحموات

جنون الزوجات

زوج عنيف

مطلقات




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة