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رئيس جامعة بنها يوجه بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:24 م
رئيس جامعة بنها يوجه بزيادة أعداد الطلاب الوافدين بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
أ.ش.أ
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وجه القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الدكتور حسين المغربى بالعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة، وعرض إمكانيات جامعة بنها المادية والبشرية وبرامجها الدراسية فى الدول الإفريقية، بما يهدف لجذب أكبر عدد من الطلاب الأفارقة، خاصة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تخفيض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بما يتلائم مع النظم التعليمية بالدول الأخرى.

وأوضح المغربى خلال ترأسه اليوم، لمجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة، أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019 يعد فرصة للتواجد العلمى المصرى فى كل الدول الإفريقية التى تربطنا بها علاقات تاريخية متميزة.

وأضاف أن استراتيجيات التدريس الحديثة تعتمد على دمج طرق التدريس المختلفة، ودمج أنواع التقييم المتعددة، بحيث لا نعتمد على طريقة بعينها ونترك الكل، فكل إتجاه له مميزاته وعيوبه حسب طبيعة كل مادة تدريسية.

ووجه الدكتور المغربى بإتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتيسير إجراء الامتحان الموحد بنظام (أون لاين) عل أن يجرى فى7 مارس المقبل لطلاب طب بنها وطلاب 20 كلية طب بشرى على مستوى الجمهورية، حيث يعد الامتحان التجريبى اختبارا لمدى جاهزيته وتعميمه على باقى الكليات المصرية لمواكبة التغيرات العالمية.

 


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