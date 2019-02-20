رئيس المفوضية الأوروبية: لا نتوقع تحقيق تقدم كبير فى محادثات "بريكست"

لندن أ ش أ

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الأربعاء، بأنه لا يتوقع أن تحقق المحادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بشأن اتفاقية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبى "بريكست" تقدمًا كبيرًا، وذلك قبل وصول ماى إلى بروكسل فى محاولة جديدة للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبى للخروج من مأزق عدم موافقة مجلس العموم البريطانى على الاتفاقية.

وقال يونكر - فى تصريحات أوردتها صحيفة "اندبندنت" البريطانية - "أكن الاحترام الكبير لتيريزا ماى لشجاعتها وإصرارها .. سنجرى محادثات ودية غدا لكن لا أتوقع تحقيق تقدم كبير".

واعتبرت الصحيفة تصريحات يونكر التى جاءت حتى قبل أن تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية إلى بروكسل، بمثابة "سكب ماء بارد" على احتمالية تحقيق تقدم فى محادثات "بريكست"، حيث تهدف رحلة ماى إلى إقناع التكتل الأوروبى بإدخال تغييرات على الاتفاقية التى توصلت إليها معه فى نوفمبر الماضى لتصبح مستساغة بالنسبة لنواب البرلمان البريطانى المحافظين.

وأشارت الصحيفة إلى أن كبار أعضاء حزب ماى المحافظ متحمسون لرحلة ماى إلى بروكسل متوقعين أن تعود إلى لندن بتنازلات، لكن الرسالة الصادرة عن بروكسل جاءت مخالفة لذلك.

وكان متحدث باسم المفوضية الأوروبية قد صرح فى وقت سابق اليوم بأن ماى ويونكر لا يخططان لعقد مؤتمر صحفى أو تلقى أسئلة خلال الزيارة.