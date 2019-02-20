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رئيس التفتيش القضائى بالبحرين: أجرينا توعية للمجتمع بخطر الإرهاب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:25 م
رئيس التفتيش القضائى بالبحرين: أجرينا توعية للمجتمع بخطر الإرهاب ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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أكد المستشار أسامة العوفى رئيس التفتيش القضائى بالنيابة العامة بمملكة البحرين، أهمية وضع مبادئ وأسس لتنفيذ الأحكام والقوانين لمكافحة غسيل الأموال ومواجهة جرائم الإرهاب، مشيراً إلى أن البحرين انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية وكذلك تدريب موظفيها وتوعية المجتمع بكل مؤسساته بخطورة الارهاب
 
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الأولي بالمؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، أن القانون البحرينى يعطى سلطات مباشرة لرقابة الأموال وكشف سرية الحسابات ومنع التصرف فى الأموال لمولجهة مظاهر الإرهاب وجرائم غسل الأموال وكذلك هناك تشريعات لضبط انتقال الأموال داخليا وخارجيا لمواجهة نقل الأموال المشبوهة.
 
وتناقش هذه الجلسة التى يديرها المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة،  أفضل الممارسات وتحديات  ضبط وتحقيق جريمتي تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحضوؤ القاضى بن عيسى بن كثير النائب العام لدى مجلس القضاء بالجزائر، المستشار الدكتور ماجد ماجد الدسيمانى مشرف قضايا المخدرات في النيابة العامة بالسعودية.
 
 
 
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