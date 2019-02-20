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رئيس أركان إسرائيل السابق يوبخ نتنياهو علناً.. اعرف السبب

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:37 م
رئيس أركان إسرائيل السابق يوبخ نتنياهو علناً.. اعرف السبب جنتس ونتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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وبخ بانى جنتس رئيس الأركان السابق وزعيم حزب "حصانة إسرائيل" رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، قائلا : "عندما كنت أزحف في الوحل مع جنودي كنت أنت تتدرب على الإنجليزية فى حفلات الاستقبال.. فى الأيام التى عملت فيها وحدة شلداغ في عمليات خطيرة بدول أعداء كان نتنياهو يجرى لقاءات تلفزيونية".

 

وفى رد حزب الليكود على جانتس قالوا: "الانتخابات هى بين حكومة يمين برئاسة نتنياهو، وبين حكومة يسار برئاسة بينى جننتس الذى يدعم انسحابا أحاديا واتفاقا نوويا سيئا مع إيران يتمتع بدعم اليسار".

 

على جانب آخر، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن عقد لقاء سرى مساء اليوم الأربعاء بين زعيم حزب "حصانة إسرائيل" بانى جنتس وبين زعيم حزب "يش عتيد" يائير لبيد ، حيث يعد "جنتس" المنافس الأشرس والأبرز أمام بنيامين نتنياهو فى انتخابات الكنيست المزمع اجرائها فى 9 أبريل المقبل.

 

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللقاء جاء بعد خطاب جنتس أمس الثلاثاء للإعلان عن قائمة حزبه، واقترح عقد لقاء مع "لبيد" لإجراء مفاوضات ليلية لتشكيل تكتل أمام حزب الليكود الذى يتزعمه بنيامين نتنياهو.


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