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حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنوفية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:54 ص
حبس مزارع 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنوفية حبس - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس فلاح لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع السلاح والإتجار به، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" 59 عاما سبق اتهامه فى عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على 5 قطع سلاح نارى "فرد محلى" و5 طلقات من ذات العيار –العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع- مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع ، وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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