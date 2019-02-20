video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

جواز السفر الإماراتى يحتل المركز الأول بدخول 168 دولة بدون تأشيرة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:37 ص
جواز السفر الإماراتى يحتل المركز الأول بدخول 168 دولة بدون تأشيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أضاف مؤشر «باسبورت اندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات العالمية لبياناته اليوم، نقطة جديدة لجواز السفر الإماراتى بعد حصوله على الإعفاء من التأشيرة الروسية اعتبارا من الأحد الماضى 17 فبراير الجارى، ليرتفع رصيده إلى إعفاء 168 دولة من التأشيرة المسبقة منها 114 دولة من دون تأشيرة و54 دولة يمكن الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى مطارات تلك الدول أو عبر الانترنت، حسبما نقلت "البيان" الإماراتية.

وبحسب المؤشر العالمى لم يعد أما الجواز الإماراتى إلا إعفاء 30 دولة فقط لدخول جميع دول العالم بدون تأشيرة مسبقة منها 13 دولة فى أفريقيا وهى: الجزائر، ليبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، نيجيريا، بابوا غينيا الجديدة، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، بنين، الكاميرون، غينيا الاستوائية، أريتريا، غانا، ناميبيا، و 8 دول في قارة آسيا وهي: أفغانستان، والعراق، ومنغوليا، وبورما، وكوريا الشمالية، وباكستان، وتركمانستان، مملكة بوتان، و8 دول في أمريكا الجنوبية والبحر الكاريبي وهي: فينزويلا، ترينداد وتوباغو، بيلز، بيرو، سورينام، جامايكا، كيريباتى، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للمؤشر العالمى أصبح الجواز الإماراتى يحتل حاليا المركز الأول بدخول 168 دولة بدون تأشيرة يليه الجواز الألماني في المركز الثانى بدخول 166 دولة يليهما فى المركز الثالث الذي تحتله 12 دول أوربية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وكوريا الجنوبية بدخول 165 دولة، فيما يحتل المركز الرابع 9 دول بدخول 164 دولة، فيما تحتل المركز الخامس دولتان هما المجر وجمهورية التشيك بدخول 163 دول من دون تأشيرة.

وتحتل أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا والصومال واليمن وإيران والسودان وإريتريا وبنجلاديش وإثيوبيا وفلسطين وليبيا ولبنان المراكز المتأخرة فى التصنيف حيث لا تسمح جوازات سفرها إلا بدخول من 30 على 45 دولة من دون تأشيرة.

وكانت روسيا أعلنت إعفاء مواطنى دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة، وقالت وزارة الخارجية،  سيكون بإمكان مواطنى دولة الإمارات السفر إلى جمهورية روسيا الاتحادية بدون تأشيرات مسبقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بن زايد: سررت بلقاء فريق عمل مبادرة تعزيز قوة جواز السفر الإماراتى.. فيديو

الامارات

جواز السفر الاماراتى

مؤشر باسبورت اندكس

روسيا




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة