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جامعة القاهرة تشارك بالملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:15 م
جامعة القاهرة تشارك بالملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية
وائل ربيعى
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شاركت جامعة القاهرة، فى فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية، الذي نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي وبالتعاون مع جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، وبمشاركة 37 جامعة سودانية، والعديد من الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 19 إلي 20 فبراير الجاري بجامعة عين شمس.
 
 
وبحث الملتقي تعزيز سبل التعاون الأكاديمي في مختلف التخصصات بين جامعات مصر والسودان، وكذلك التعاون في مجال الأبحاث العلمية، والبرامج والدرجات العلمية المشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
 
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر تعليمات بتشكيل وفد رفيع المستوى من جامعة القاهرة، للمشاركة في فعاليات الملتقى برئاسة الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور سيد رشاد الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة ومنسق عام شئون الطلاب الأفارقة، والسيدة أمل رجب مدير عام إدارة الدراسات العليا، والسيدة حنان مكاوي مسؤول العلاقات الدولية، و20طالب من أبناء دولة السودان الدارسين بجامعة القاهرة.
 
 
وشاركت جامعة القاهرة في فعاليات الملتقي، بجناح متميزبالمعرض المقام على هامش الملتقى، تم خلاله عرض كتيبات وإصدارات الجامعة، التي شملت التعريف بالبرامج الدراسية بالجامعة والدرجات العلمية المشتركة، والبرامج البينية بين التخصصات على صعيد المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.
 
 
وأشاد مدراء الجامعات السودانية المشاركة فى الملتقى، بما وصلت إليه جامعة القاهرة وكلياتها من تميز علمي وبحثي وأكاديمى ينافس الجامعات العالمية، وأبدي العديد منهم الرغبة فى عقد بروتوكولات تعاون علمي مشترك بين جامعاتهم وجامعة القاهرة.
 
 
وقام وزيرا التعليم العالي المصري والسوداني، بجولة تفقدية لمعرض الجامعات المصرية والسودانية، كما زارا جناح جامعة القاهرة في المعرض.
 
جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (2)
جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (2)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (3)
جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (3)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (4)
جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (4)

جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (1)
جانب من فعاليات الملتقى الأول للجامعات المصرية والسودانية (1)
 

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