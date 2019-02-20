جامعة أسوان توافق على إنشاء مركز للنخيل والحرف التراثية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب علي انشاء مركز للنخيل والحرف والتراثية في كلية التربية النوعية بالجامعة وذلك بالتعاون مع كليتي الزراعة والهندسة.

جاء ذلك خلال الجلسة رقم 74 التي عقدت برئاسة الدكتور أحمد غلاب وبحضور عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج، حيث بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد علي روح الاستاذ الدكتور الراحل أحمد سيد خليل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الذي وافته المنية في الشهر الماضي.

كما وافق المجلس علي مشاركة جامعة أسوان في تنفيذ المبادرة التي سيطلقها فرع جهاز شئون البيئة بأسوان لتنفيذ حملات النظافة في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة اسوان خلال الفترة المقبلة.

كما وافق المجلس علي انشاء وحدة للابداع التكنولوجي بكلية هندسة الطاقة لتوفير الدعم العلمي للنابغين في المجال التكنولوجي.

واحاط المجلس علما بمقترحات كليات الخدمة الاجتماعية والتربية والاثار والتجارة بشأن مشاركة الجامعة في اطار اعلان الرئيس الرئيس السيسي بأن اسوان هي عاصمة الشباب الافريقي لعام 2019.