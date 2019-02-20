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تعرف على أحدث طرق الصحة النفسية لعلاج إدمان النيكوتين بـ 20 جنية ×7 معلومات

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:00 ص
تعرف على أحدث طرق الصحة النفسية لعلاج إدمان النيكوتين بـ 20 جنية ×7 معلومات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أطلقت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان عيادات تخصصية لمكافحة التدخين بإعتباره يمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للإنسان .
 
" اليوم السابع " يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات تشغيل العيادات التخصصية لمكافحة التدخين والمساعدة فى الإقلاع عنة تماما .

1- توفير عيادات تخصصية لمساعدة المدخنين فى الإقلاع عنة للكبار والصغار 

 

2- تعمل العيادات يوم الأحد اسبوعيا وخدمة الكشف والعلاج ب 20 جنية 

3- العيادات تعمل من 10 صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا الاحد من كل اسبوع .

 

4- تدريب فرق طبية على التعامل مع الراغب فى الاقلاع عن التدخين وتقديم التوعية الكاملة له ولاسرتة .
 
 

5- العيادات تستهدف علاج الأمراض النفسية المصاحبة للتدخين، مع توفير كافة الأدوية المتعلقة بأى نوع من أنواع المخدرات .

 

6- سيتم توفير ادوية متقدمة جدا للمساهمة فى الاقلاع التدريجى عن التدخين مثل اللبان واللاصقة النيكوتنية 
 
 
 

7- ستتضمن التوعية وعلاج الأمراض النفسية المصاحبة للتدخين 


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