تعرف على أحدث طرق الصحة النفسية لعلاج إدمان النيكوتين بـ 20 جنية ×7 معلومات

أطلقت أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان عيادات تخصصية لمكافحة التدخين بإعتباره يمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للإنسان .

" اليوم السابع " يستعرض تحليل معلوماتى حول آليات تشغيل العيادات التخصصية لمكافحة التدخين والمساعدة فى الإقلاع عنة تماما .



1- توفير عيادات تخصصية لمساعدة المدخنين فى الإقلاع عنة للكبار والصغار

2- تعمل العيادات يوم الأحد اسبوعيا وخدمة الكشف والعلاج ب 20 جنية



3- العيادات تعمل من 10 صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا الاحد من كل اسبوع .

4- تدريب فرق طبية على التعامل مع الراغب فى الاقلاع عن التدخين وتقديم التوعية الكاملة له ولاسرتة .

5- العيادات تستهدف علاج الأمراض النفسية المصاحبة للتدخين، مع توفير كافة الأدوية المتعلقة بأى نوع من أنواع المخدرات .

6- سيتم توفير ادوية متقدمة جدا للمساهمة فى الاقلاع التدريجى عن التدخين مثل اللبان واللاصقة النيكوتنية