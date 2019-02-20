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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:11 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة اليوم بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحا عدد 11.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5232.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% رابحا عدد 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5481.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.13% خاسرا عدد 6.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4776.54 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 177 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتى عبر 5312 صفقة.
 
وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.
 
وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.40%، تليه عربى القابضة بنسبة 6.30%، ثم المركز بنسبة 4.21%، فيما تصدر سهم "عقار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.38% الهلال بنسبة 5.75%، ثم الإثمار بنسبة 5.35%.
 
 
 

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