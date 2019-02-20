تأجيل محاكمة 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار بالبشر لـ15 أبريل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى البشر واستغلال حاجة الشباب فى العمل والحصول منهم على مبالغ مالية بهدف تسفيرهم للخارج بأوراق ومستندات غير حقيقية، لجلسة 15 أبريل لحضور المتهمين.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندى وعلى مختار.

كان المستشار أحمد الشيمى رئيس النيابة - القائم بأعمال المحامى العام لنيابة غرب القاهرة - أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتأسيس جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين للخارج، واستغلال حاجات الشباب راغبى السفر والحصول منهم على أموال.