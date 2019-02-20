بيرنى ساندرز يستعين بمسلم من أصل باكستانى لإدارة حملته للرئاسة الأمريكية 2020

كتبت إنجى مجدى

كشف مساعد للسيناتور الأمريكى، بيرنى ساندرز، الذى يسعى لخوض انتخابات الرئاسة 2020، عن الاستعانة بالناشط فايز شاكر، لإدارة الحملة الرئاسية للسيناتور الديمقراطى، ليكون بذلك أول مسلم من أصل باكستانى يدير حملة لمرشح أمريكى للانتخابات الرئاسية.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، الأربعاء، فأن شاكر شغل، قبلا، منصب المدير السياسى الوطنى لاتحاد الحريات المدنية الأمريكى ACLU، كما عمل سابقا كمستشار للزعيم الديمقراطى السابق فى مجلس الشيوخ، هارى ريد ، وقبل ذلك، مستشارا لزعيم الأقلية فى مجلس النواب نانسى بيلوسي.

وانضم الشاب صاحب الـ37 عاما، إلى ACLU فى يناير 2017، عندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، ومثل كصوت باى رز فسلسلة من المعارك القانونية ضد الإدارة الأمريكية.

وترى CNN إن قرار ساندرز بتوظيف شاكر، الذى يتمتع بمصداقية فى الحزب الديمقراطى، هو علامة على أن المنظمة التى تقف وراء سعيه الثانى للترشح لانتخابات الرئاسة ستكون أكثر قوة بعد حملة كافحت من أجل بناء قاعدة شعبية فى 2016.