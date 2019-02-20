بوتين: سياسة واشنطن تجاه روسيا غير ودية وبعض الدول تريد فرض هيمنتها

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن هناك دولا تريد أن تفرض هيمنتها على العالم وهو ما يستدعى من روسيا أن تدافع عن مصالحها، مؤكدا استعداد موسكو للرد على أية تهديدات.

وأضاف بوتين خلال كلمته بالجمعية الفيدرالية، أن سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا غير ودية، لكن فى الوقت ذاته لا نسعى لتوتر العلاقات مع واشنطن بل نسعى لإقامة علاقة صداقة معها.

وحول مشكلة نشر الصواريخ، قال بوتين، روسيا لا تنوى المبادرة بنشر الصواريخ فى أوروبا، لكن فى حال فعلت واشنطن ذلك سنرد بالمثل، سنعمل على إنشاء منظومات لا تطال فقط الدول التى يصدر عنها التهديد لما وإنما الدول حيث مركز القرار الذى يطال أمننا.