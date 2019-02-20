بكين تحث واشنطن على النظر إلى تنمية الصين والعلاقات التجارية بعقل متفتح

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حث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" الجانب الأمريكى على تبنى منظور صحيح تجاه الصين والعلاقات التجارية بين الجانبين، والنظر إلى تنمية الصين والعلاقات التجارية الثنائية بعقل متفتح.

وقال وانج – خلال اجتماعه مع وفد أمريكى برئاسة نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت فى العاصمة (بكين) - : "الاحترام والتعاون المتبادلان ليسا الخيار الصحيح لنا فحسب، بل هما الأمل المشترك للمجتمع الدولى أيضا"، داعيا الجانب الأمريكى إلى اعتبار تنمية الصين فرصة للولايات المتحدة، ما سيساعد بشكل أساسى فى حل بعض المشكلات بين الدولتين.

من جانبه، أوضح الوفد الأمريكى أن الشعب الأمريكى أبدى اهتماما كبيرا بالمشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى الجارية بين البلدين، معربا عن أمله أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق تجارى شامل وجرىء ومهم يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على العلاقات الثنائية.