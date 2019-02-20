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بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض فوائد الغاز الطبيعى كوقود بديل أمثل للسيارات

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:35 م
بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض فوائد الغاز الطبيعى كوقود بديل أمثل للسيارات الإنفوجراف
كتبت هند مختار
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نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن أهمية وفوائد الاعتماد على الغاز الطبيعى باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات‏، وأوضح المركز الإعلامى أن فائدة استخدام الغاز الطبيعى تكمن فى أنه بديل آمن ويطيل عمر زيت محرك السيارة، كما أنه يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، إلى جانب كونه وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة فضلا عن أنه يقلل من تكليف صيانة السيارة. ‏
 
وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن استخدام الغاز الطبيعى يعد آمن جدا وغير سام وخالى من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويحافظ على البيئة من التلوث، كما أن أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى مهمته غلق الأسطوانة تماما لمنع تسرب الغاز، إلى جانب أنه يتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط وفقا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية، فضلا عن أن الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود ‏داخلها.‏
 
وفى نفس السياق، أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي تبلغ 2.75 جنيه، فى حين أن سعر لتر بنزين 95 تبلغ 7.75 جنيه وسعر لتر بنزين 80 تبلغ 5.5 جنيه وسعر لتر بنزين 92 تبلغ 6.75 جنيه.
 
وأوضح أن المواطن الذى يستهلك 300 لتر من بنزين 95 شهرياً- على سبيل المثال- يمكنه تحقيق وفر قيمته 1500 جنيه إذا استبدل استخدامه بالغاز الطبيعى "300 متر مكعب"، فى حين أنه سيوفر 1200 جنيه شهريا إذا استبدل استهلاك بنزين 92 بالغاز الطبيعى، كما سيوفر 825 جنيها شهريا في حال استبدال بنزين 80 بالغاز الطبيعى.     
 
انفوجراف
 
 
 

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