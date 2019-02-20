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بالملتقى الإقليمى الأول..

انطلاق جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:57 ص
انطلاق جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة
كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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انطلقت قبل قليل فعاليات الجلسة الأولى بالمؤتمر الإقليمى الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال لمناقشة الإطار القانونى الوطنى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

 

ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسة أفضل الممارسات وتحديات  ضبط وتحقيق جريمتى تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ويتحدث فى هذه الجلسة المستشار خالد ضياء محامى عام أول نيابة أمن الدولة العليا، والقاضى بن عيسى بن كثير النائب العام لدى مجلس القضاء بالجزائر، المستشار أسامة العوفى رئيس التفتيش القضائى بالنيابة العامة بمملكة البحرين، المستشار الدكتور ماجد ماجد الدسيمانى مشرف قضايا المخدرات فى النيابة العامة بالسعودية.

 

ويشارك بالملتقى المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، والسفير"Ivan surkos" رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والسفير جير هارد جاروش رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، و كرستينا البرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

كما يشارك بالملتقى المستشار سعود المعجب النائب العام للمملكة العربية السعودية، المستشار أحمد الشامسى النائب العام للامارات العربية المتحدة، وحاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجى، احمد سيف الدولة ممثل المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (1)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (2)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (3)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (4)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (5)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (6)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (7)
 
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (8)
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (9)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (10)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (11)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (12)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (13)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (14)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (15)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (16)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (17)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (18)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (19)
 
جلسة الإطار القانونى لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال (20)
 

 


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