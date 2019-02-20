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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 9 قيادات بحى عابدين لاتهامهم بالتزوير

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة 9 قيادات بحى عابدين لاتهامهم بالتزوير رشوة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تنظر محكمة جنايات عابدين اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 9 قيادات بحى عابدين بالقاهرة لاتهامهم بالتزوير وإصدار تراخيص مخالفة لعقارين والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كان المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة قد أحال محمود.ح 43 سنة مدير الشئون القانونية بحى عابدين بالقاهرة ونشأت.ش ومحمد.أ ومروة.ع ومحمد.ع وأحمد.ح ومصطفى.م "مهندسين بحى عابدين ووسط وحدائق القبة وشرق مدينة نصر" ومارجريت.ح كبير أخصائيين وسمير.م مدير شركة لاتهامهم بتزوير وإصدار تراخيص مخالفة والإضرار بأموال محافظة القاهرة.

كشفت تحقيقات أحمد السنباطى وكيل أول النيابة أن مدير الشركة المتهم تقدم بطلب لاستصدار تراخيص البناء مدعيا أنه المالك لكامل مساحة الأرض والعقارات بشارع مشتهر وحارة الشقفاتية بالمخالفة للقانون وذلك بعد أن تواطأ معه باقى المتهمين فأصدروا له التراخيص اللازمة بجانب مخالفتهم شروط القاهرة الخديوية مما مكنه من البناء وتربيحه بدون وجه حق.

استمعت النيابة لمالكة العقارين فقالت بأنها مالكة حصة 4 قراريط بالإرث عن والدتها وأنها لم تقم ببيع أملاكها وفوجئت بما حدث، بينما قررت عضو المكتب الفنى لمديرية الإسكان بالقاهرة أن المتهم التاسع ليس مالك كامل المساحة وتم منحه الموافقة على التراخيص من إدارة الشئون القانونية كما تبين وجود مخالفات تمثلت فى عدم إصدار قرارات هدم وقرار ضم العقارات المضافة.


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