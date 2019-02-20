"الناتو" يعتبر تهديدات روسيا بحق الحلفاء غير مقبولة

بروكسل /أ ش أ/

قال بيرس كازاليت نائب المتحدث الرسمى باسم حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الأربعاء، إن الحلف يعتبر تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الموجهة ضد الحلفاء غير مقبولة.

وقال كازاليت - فى تصريح خاص لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - : "لقد أخذنا بعين الاعتبار رسالة الرئيس للجمعية الفدرالية يوم 20 فبراير، التصريحات الروسية التى تتضمن تهديدات للحلفاء غير مقبولة، نحن ندعو روسيا للتركيز على تنفيذ معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى".

ونوه إلى أن برنامج الدرع الصاروخى الخاص بالحلف يتميز بطابع دفاعى بحت، مشيرا إلى أن مواقعه فى رومانيا وبولندا لا تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وأضاف: "مطالب روسيا تجاه نظام الدرع الصاروخى لـ"ناتو" محاولة واضحة لصرف الانتباه عن انتهاكها لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهذه المطالب تعتبر قديمة ولا أساس لها من الصحة".