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النائب العام: ممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات السلم الدولى وحقوق الإنسان

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:28 ص
النائب العام: ممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات السلم الدولى وحقوق الإنسان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى
كتب ـ إسلام سعيد ــ تصوير كريم عبد العزيز
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قال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصرى ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، إن مصر تعمل بكل طاقاتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيراً إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولى وحقوق الإنسان.
 
وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن" تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية اخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الانترنت وأصبح انتقال الأموال للجماعات عبر العملات المشفرة ظاهرة منتشرة .
 
وتابع، أصبحت مواقع الإنترنت وسيلة جديدة وبديلة لعمل تنظيمات على أرض الواقع، والتعاون الدولي إن كان قد حقق بعض النجاحات إلا أنه لا يواكب تطور هذه الجماعات، ومصر منذ بداية القرن الماضى تهتم بمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وبات من قبيل الحقيقة أن جماعات الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغيرها جميعها يمكن أن ترتبط بالإرهاب.
 
واستطرد النائب العام، أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة للتحقيق فى هذه الجرائم، مشيرا إلى أن النيابة العامة تتخذ ما يلزم لتوقيع مذكرات التفاهم لمواجهة هذا السلوك الإرهابى.
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (1)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (2)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (3)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (4)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (5)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (6)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (7)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (8)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (9)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (10)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (11)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (12)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (13)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (14)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (15)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (16)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (17)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (18)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (19)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (20)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (21)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (22)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (23)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (24)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (25)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (26)
 
 
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (27)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (28)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (29)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (30)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (31)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (32)
 

 

مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (33)
 
 
مؤتمر تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب (34)

 


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