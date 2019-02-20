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المؤبد لجزار لقتله نجله وتقطيعه بالسلام

الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:16 م
المؤبد لجزار لقتله نجله وتقطيعه بالسلام محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهم " عبدالواحد ع أ " 57 عام جزار بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة قتل نجله " محمود ح ع " .

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالبارى وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة وأمين سر حسن عبدالعزيز ومحمد علاء.

 

وتعود القضية ليناير 2015 عندما قام المتهم " عبدالواحد ع أ " بقتل المجني عليه " محمود ح ع " بأن أعد لهذا سلاح أبيض " سكين " وقام بإستدراج المجني عليه إلي مكان استأجره واعد له مسبقا لإرتكاب جريمته وما أن ظفر به حتى قام بتسديد عدة طعنات استقرت برأسه وبطنه وقام بذبحه وتقطيعه إلي قطع صغيرة ووضعها بأكياس للتخلص منها

 

وكانت قد توصلت تحريات " محمد الصادق محمد " رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة السلام أول ان تحرياته السرية التي أجرها أسفرت عن قيام المتهم بقتل المجني عليه وذلك لقيام الأخير بقتل نجله وقام بإستجار المسكن محل الحادث وأعد سكين لقتل المجني عليه وقام بإستدراجه إلي تلك الوحدة السكنية زاعما ايوائه من الشرطة حيث أن المجني عليه من تاجري المواد المخدرة وما أن ظفر به حتي قام بتسديد عدة طعنات له بإستخدام السكين حتي فارق الحياة وقام بذبحه وتقطيع جسده إلي أجزاء صغيرة ووضعها داخل أكياس وإلقائها بالطريق العام

 


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