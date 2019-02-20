video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة لشاب برشاح مشتهر بمدينة طوخ

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:39 ص
العثور على جثة لشاب برشاح مشتهر بمدينة طوخ جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

عثر سائق أثناء تطهير رشاح مشتهر بمدينة طوخ، على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مقتولا داخل جوال، تم نقل الجثة للمستشفى، وجارى البحث لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من سائق كراكة تطهير الرشاحات التابعة لوزارة الرى بوجود جثة برشاح مشتهر. 

انتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية.

وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مقتولا بعدة طلقات وموضوعا فى جوال "خيش" ومربطوطا بحجر كبير بجوار الجوال حتى لا يطفو على سطح المياه وأثناء قيام سائق الكراكة بتطهير الترعة فوجئ بظهور الجثة، كما تبين أن الجثة ليست متحللة، تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

كما نجحت مباحث القليوبية، فى إحباط محاولة سرقة سيارة، بمدينة بنها، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أحمد رشدى مأمور دقسم ثان بنها، بقيام الخدمات الأمنية بدائرة القسم، من ضبط السيارة رقم 156088 نقل شرقية ماركة ايسوزو موديل 2002م، قيادة المدعو " كمال. ع " 19 سنة، قهوجى، لعدم حمله تراخيص للسيارة .

بمناقشة المتهم، قرر بقيام مالك السيارة المدعو "حسام.م" والمقيم كفر صقر، شرقية، بتكليفه بغسيل السيارة بإحدى محطات الوقود حال تواجده بمدينة بنها لوجود علاقة صداقة بينهما، وعقب ذلك قام بمغافلته وقيادة السيارة متجهًا بها إلى القاهرة حتى تم ضبطه.

بالكشف عن السيارة بإدارة المرور، تبين أنها باسم المدعوة " ن .م "،"ولاية والدها" تراخيص وحدة مرورالحسينية ، الشرقية، وباستدعاء مالك السيارة ومناقشته ،قرر ذات المضمون وأضاف بعدم تحرير محضر بذلك .

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وأضاف بقيامه بالاستيلاء على السيارة، وأنه كان فى طريقه لمدينة القاهرة لمحاولة التصرف فيها بالبيع، فى سبيل الحصول على أى مبالغ مالية لمروره بضائقة مالية، وتم التحفظ على السيارة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 945 جنح قسم ثان بنها لسنة 2019م ، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عاطل بحوزته 1097 قرصا مخدرا فى الخصوص

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

جثة شاب

القليوبية

جثه شاب

سائق كراكه

تطهير الترع




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة