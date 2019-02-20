العثور على جثة لشاب برشاح مشتهر بمدينة طوخ

القليوبية - نيفين طه

عثر سائق أثناء تطهير رشاح مشتهر بمدينة طوخ، على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مقتولا داخل جوال، تم نقل الجثة للمستشفى، وجارى البحث لكشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، بلاغا من سائق كراكة تطهير الرشاحات التابعة لوزارة الرى بوجود جثة برشاح مشتهر.

انتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية.

وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره مقتولا بعدة طلقات وموضوعا فى جوال "خيش" ومربطوطا بحجر كبير بجوار الجوال حتى لا يطفو على سطح المياه وأثناء قيام سائق الكراكة بتطهير الترعة فوجئ بظهور الجثة، كما تبين أن الجثة ليست متحللة، تحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما نجحت مباحث القليوبية، فى إحباط محاولة سرقة سيارة، بمدينة بنها، وتم ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أحمد رشدى مأمور دقسم ثان بنها، بقيام الخدمات الأمنية بدائرة القسم، من ضبط السيارة رقم 156088 نقل شرقية ماركة ايسوزو موديل 2002م، قيادة المدعو " كمال. ع " 19 سنة، قهوجى، لعدم حمله تراخيص للسيارة .

بمناقشة المتهم، قرر بقيام مالك السيارة المدعو "حسام.م" والمقيم كفر صقر، شرقية، بتكليفه بغسيل السيارة بإحدى محطات الوقود حال تواجده بمدينة بنها لوجود علاقة صداقة بينهما، وعقب ذلك قام بمغافلته وقيادة السيارة متجهًا بها إلى القاهرة حتى تم ضبطه.

بالكشف عن السيارة بإدارة المرور، تبين أنها باسم المدعوة " ن .م "،"ولاية والدها" تراخيص وحدة مرورالحسينية ، الشرقية، وباستدعاء مالك السيارة ومناقشته ،قرر ذات المضمون وأضاف بعدم تحرير محضر بذلك .

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وأضاف بقيامه بالاستيلاء على السيارة، وأنه كان فى طريقه لمدينة القاهرة لمحاولة التصرف فيها بالبيع، فى سبيل الحصول على أى مبالغ مالية لمروره بضائقة مالية، وتم التحفظ على السيارة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 945 جنح قسم ثان بنها لسنة 2019م ، وتولت النيابة التحقيق.