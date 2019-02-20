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السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:37 م
السيسى يوجه بالتنسيق بين كافة الجهات بشأن إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
 
 
وقال  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.
 
 
ووجه  الرئيس باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لضمان خروجها بالصورة المُثلَى، أخذاً في الاعتبار أهمية الحدث على المستويين القاري والدولي، فضلاً عن مواكبته مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
 
 
كما وجه الرئيس باستثمار عملية التحضير للبطولة لتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بمنشآت واستادات كرة القدم ورفع كفاءتها بالمحافظات التي ستقام بها، فضلاً عن حسن إدارة الجوانب الاقتصادية وعوائد البطولة السياحية والتسويقية، بالإضافة إلى الالتزام بالبرامج التنفيذية والزمنية المحددة للانتهاء من كافة التفاصيل التنظيمية وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
 
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بما فيها التجهيزات الأمنية لاستقبال الجماهير، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة، والتغطية الإعلامية للبطولة، مع توضيح مهام واختصاصات الوزارات والجهات الحكومية المسئولة في هذا الصدد.
 
كما استعرض "مدبولى" الترتيبات على مستوى المحافظات الخمسة التي ستستقبل مباريات البطولة، وهي القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بما فيها المنشآت الرياضية والصحية والفندقية والسياحية، والطرق الرئيسة، والمرافق العامة، وخدمات الإطفاء والمرور والإسعاف.
 
 
وأضاف "راضي" أن وزير الشباب والرياضة عرض كذلك جميع تفاصيل استعدادات الوزارة لاستضافة البطولة، بما فيها الأنشطة الدعائية المقترحة في هذا الخصوص، أخذاً في الاعتبار ما تحظى به البطولة من معدل متابعة مرتفع على مستوى العالم يصل إلى حوالي 2,1 مليار مشاهد.
 
 

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