السفير محمود كارم يزور المركز العالمى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل

زار السفير محمود كارم، منسق حملة الرئيس عبد الفتاح السيسى سابقا، المركز العالمى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل ورافقة مجموعة من خبراء الطب الرياضى والتغذية للإطلاع على أحدث التكنولوجيا الصيحات العالمية فى فحص القلب الرياضى للرياضيين بداية من سن الداراسة وحتى الاحتراف.

وأكد السفير محمود كارم، خلال زيارته اليوم للمركز العالمى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل أنه منبهر بالتجهيزات التى وضعتها المستشفى على الأراضى المصرية بالمركز للفحص القلب الرياضى وحماية الرياضيين من الموت المفاجئ، مؤكدا أن مركز القلب الرياضى من أضخم المراكز فى العالم وفى المنطقة وأفريقيا التى تقدم خدمات فحص القلب الرياضى .

وأضاف السفير محمود كارم أنه ينبغى التعاون الوثيق مع الأشقاء الأفارقة فيما يخص فحص الرياضيين وتوفير الخدمات لهم مضيفا أن الدولة تدعم الرياضة وبقوة ونحتاج إلى نشر ثقافة فحص الرياضيين والإطمئنان عليهم باعتبار الرياضة صناعة ضخمة عالميا وتابع: مصر دولة رائدة فى المنطقة ومحورية ولدينا خبرات كبيرة فى المجال الطبى وخاصة القلب الرياضى .

ومن جانبه قال الدكتور حازم عبد المحسن مدير مستشفى وادى النيل ورئيس المركز العالمى للقلب الرياضى أن هناك تحول كبير فى الاهتمام بثقافة فحص القلب الرياضى، مؤكدا أن هناك تعاونا مع عدد من النوادى القومية للبدء فى فحص رياضيهم وخاصة الناشئين وتابع : أيضا سيتم فحص كل الفرق المشاركة فى بطولة العالم لليد فى 2022 التو تقام فى مصر، لافتا إلى أن تأسيس مركز القلب الرياضى جاء نابعا من اهتمام الدولة بالرياضيين باعتبارهم ثروات قومية لها تأثيرها بما لها من قوة ناعمة تجاة العالم .

وفى ذات السياق أوضح الدكتور أحمد أشرف المدير التنفيذى للقلب الرياضى بمستشفى وادى النيل أن الرياضة أصبحت صناعة قومية ينبغى الإهتمام بها وهو ما تم بلورته بانشاء أكبر مركز لفحص قلوب الرياضيين فى أفريقيا للاهتمام بالقلب الرياضى وتهيئة الرياضيين للاحتراف، وتابع: أن هناك قسم لأول مرة سيتم تخصيصة بالمركز لعمل الابحاث الرياضية بما يصب فى تنمية الرياضة وتطويرها .

وقالت الدكتورة نورهان قنديل استشارى التغذية بمركز القلب الرياضى بمستشفى وادى النيل أن المركز يتيج أحدث البرامج التغذوية للرياضيين وخاصة المتعلقة بالقلب الرياضى، مؤكدة أن هناك جلسات توعية مع الرياضيين ممن يزورو المركز للفحص، كما نوفر لهم إمكانية المتابعة الدقيقة فيما بعد فحص القلب الرياضى، لافتة إلى أن البرامج التغذوية هامة فى بناء الرياضيين.