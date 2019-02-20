video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السفير البريطانى لطلبة الجامعة البريطانية: "البريكست" فرصة جيدة للمملكة المتحدة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:05 م
السفير البريطانى لطلبة الجامعة البريطانية: "البريكست" فرصة جيدة للمملكة المتحدة السير جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة في القاهرة
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
عقد محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، اجتماعا مع السفير البريطانى بالقاهرة السير جيفرى آدامر بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وذلك قبيل الندوة التثقيفية عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.
 
وأعرب السير جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة في القاهرة خلال المحاضرة عن تفاؤله بشأن اكتمال إتفاقية الخروج قريبا، مشيرا إلى أن بريطانيا بالتأكيد ستواجه صعوبات في الفترة الانتقالية التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى تصل إلى إتفاقيات حديثة مع الدول الأوروبية بشكل منفرد ومع باقي دول العالم.
 
وأكد السير آدامز على أن البريكست تعد فرصة جيدة للمملكة المتحدة للوصول إلى عقد وإبرام اتفاقيات هي في حاجة إليها، لافتا إلى أن بلاده ستقوم بعد عملية الخروج المسماه بـ "البريكست" بإنشاء سياسات جديدة على كافة المستويات ومنها التجارية لتصبح مستقلة سياسات مستقلة وجديدة لتبني من خلالها المزيد من التجارة المكاسب.
 
وأشار السفير البريطاني إلى عزم المملكة المتحدة على تجنب أي اضطرابات قد تحدث على أثار عملية الخروج "البريكست"، وعن خيار الخروج دون صفقة أوضح آدمز أن حكومة بلاده تقوم حاليا باستعدادات خاصة لتفادى أى عواقب محتملة جراء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجامعة البريطانية و"سياسة القاهرة" تناقشان تحديات التنمية المستدامة

الجامعة البريطانية

السفير البريطانى

البريكست




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة