الداخلية تداهم 18 مزرعة مخدرات بسيناء وتضبط أطنان بانجو وأفيون

كتب ـ محمود عبد الراضى

فى واحدة من أضخم الحملات الأمنية لوزارة الداخلية، داهمت مكافحة المخدرات 18 مزرعة للمواد المخدرة بمنطقة وادى سهب دائرة قسم شرطة أبورديس بجنوب سيناء.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على إبادة الزراعات المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة عليها، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن جنوب سيناء والاشتراك مع القطاعات المعنية بالقوات المسلحة بتوجيه حملة أمنية مكبرة، استهدفت القضاء على إبادة الزراعات المخدرة وضبط القائمين عليها بمنطقة وادى سهب بدائرة قسم شرطة أبورديس بجنوب سيناء.

أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 4 مزارع لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بحوالى (1 فدان و12 قيراطا) وكذا كمية لبذور نبات القنب المخدر بلغ وزنها حوالى (50) كيلو جرام، ومزرعتين لنبات الخشاش المخدر تقدر مساحتها بحوالى (2 فدان) وكذا ضبط مخزن يحوى كمية لنبات البانجو الجاف وزنت حوالى (250) كيلو جرام، و3 مزارع لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بحوالى (1 فدان) وكذا كمية لبذور نبات القنب المخدر بلغ وزنها حوالى (10) كيلو جرامات.

وداهمت الشرطة مزرعتين لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بحوالى (1 فدان) وكذا كمية لبذور نبات الخشاش المخدر بلغ وزنها حوالى (100) كيلو جرام، و4 مزارع لنبات الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بحوالى (1 فدان) وكذت ضبط مخزن يحوى كمية لنبات البانجو الجاف وزنت حوالى (250) مائتان وخمسون كيلو جرام، و3 مزارع لنبات البانجو الخشخاش المخدر تقدر مساحتها بحوالى (1 فدان و2 قيراط) وكذا مخزن يحوى كمية لنبات البانجو وزنت حوالى (150) مائة وخمسون كيلو جرام.