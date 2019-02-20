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الجيش الليبى يدخل مدينة مرزق غربى البلاد ويصادر ذخائر وأسلحة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:56 م
الجيش الليبى يدخل مدينة مرزق غربى البلاد ويصادر ذخائر وأسلحة عناصر من الجيش الليبى
بنغازى /أ ش أ/
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أكد مسؤول مكتب الإعلام باللواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، المنذر عمر الخرطوش، اليوم الأربعاء، دخول قوات الجيش الليبى إلى منطقة سكرة وسط مدينة مرزق جنوب غربى ليبيا.

وقال الخرطوش - فى تصريح لبوابة "الوسط" الليبية - إن القوات المسلحة دخلت إلى المدينة من محورها الشرقي، واندلعت اشتباكات عنيفة، ونتج عنها مصادرة عدد كبير من الذخائر والأسلحة، بالإضافة إلى سقوط عدد من القتلى فى صفوف الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية المارقة، وأوضح الخرطوش، أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

 


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