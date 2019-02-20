video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البيئة تشارك فى معسكرات بيئية لـ 500 شاب وفتاة بمحافظتى أسوان وبورسعيد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:30 ص
البيئة تشارك فى معسكرات بيئية لـ 500 شاب وفتاة بمحافظتى أسوان وبورسعيد البيئة تشارك فى معسكرات بيئية ل 500 شاب وفتاة بمحافظتي أسوان و بورسعيد
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
 
شاركت وزارة البيئة، فى معسكرات بيئية  لـ  500 شاب وفتاة بمحافظتى بورسعيد و أسوان، من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة الشباب الرياضة وجمعية شباب مصر للتنمية والبيئة.
 
تهدف المعسكرات إلى دمج الشباب فى العمل البيئى من خلال طرح القضايا البيئية للحوار المجتمعى لكافة فئات المجتمع و خاصة الشباب بالإضافة إلى تدريب الكوادر الشبابية للعمل فى مجال  التوعية البيئية علاوة على تنشيط السياحه البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية ونظافة الشواطئ المصرية.
 
تضمنت المعسكرات تنفيذ عدد من  الندوات  حول عدد من القضايا البيئية و منها مفهوم التغيرات المناخيه وتأثيرها على البيئه  والحفاظ  على الموارد الطبيعية  و دور المجتمع فى حماية البيئة. 
 
 كما شملت المعسكرات تنظيم ورش عمل عن تدوير المخلفات وكيفية الاستفادة القصوى منها والحفاظ علي الموارد الطبيعية و دور الشباب فى طرح  ابتكارات و افكار و رؤئ غير تقليدية للحفاظ على البيئة، وتضمنت تنفيذ حملات نظافة وتشجير وتجميل  بمشاركة الشباب و ممثلى المجتمع المدنى.
 
 
IMG-20190220-WA0000
 
IMG-20190220-WA0001
 
IMG-20190220-WA0002
 
IMG-20190220-WA0003
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة البيئة تسيطر على التلوث الزيتى بالطور فى 24 ساعة

وزارة البيئة

حملات نظافة

مجتمع مدنى




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة