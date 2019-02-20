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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى الضفة الغربية ويهدم منزلين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 03:30 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا فى الضفة الغربية ويهدم منزلين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، ثمانية عشر فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وأفاد "نادى الأسير" ، فى بيان بهذا الصدد - بأن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من بلدة "العيسوية " فى القدس، و8 مواطنين فى الخليل ، فيما اعتقلت مواطنا من كل من : طولكرم، ونابلس، ومخيم "قلنديا" ، وبلدة العيزرية بضواحى القدس، ومواطنين من بيت لحم.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أمس الثلاثاء، اثنين وعشرين شابا فلسطينيا من ساحات الأقصى، وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال للمسجد، والاعتداء على المصلين بالضرب المبرح، من بينهم مدير نادى الأسير في القدس ناصر قوس.

وعلى صعيد الانتهاكات ، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، بهدم منازل في الضواحي المجاورة لمخيم "شعفاط" وسط القدس المحتلة ، فيما أقدمت جرافات بلدية الاحتلال اليوم على هدم منزلين في بلدة "بيت حنينا " شمال مدينة القدس بحجة عدم الترخيص.

وذكرت مصادر "مقدسية " أن جرافات وطواقم الاحتلال اقتحمت "حى الأشقرية " فى بيت حنينا وحاصرت منزلين وأجبرت السكان على الخروج منهما، ثم شرعت بهدمهما ، مما أدى إلى تشريد عشرة أفراد بينهم أطفال.

ومن ناحية أخرى، قال نادى الأسير، إن إدارة معتقلات الاحتلال تعزل الأسيرة سهير البرغوثى - والدة الشهيد صالح، في ظروف حياتية قاسية ومأساوية في معتقل "هشارون".

واعتبر رئيس نادى الأسير قدورة فارس ، أن ما تنفذه سلطات الاحتلال بحق الأسيرة البرغوثي وعائلتها، يعد عقابا جماعي يستهدف النيل من أفراد العائلة، مؤكدا أن هذه السياسة أثبتت فشلها فى ثنى الفلسطينين عن الدفاع عن وجودهم.

 


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