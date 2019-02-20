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الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:10 ص
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"الأوقاف" تبث خطبة الجمعة المقبلة بلغة الإشارة للصم والبكم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:00 ص
"الأوقاف" تبث خطبة الجمعة المقبلة بلغة الإشارة للصم والبكم وزاره الاوقاف - أرشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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تؤدى منابر 180 ألف مسجد بربوع مصر، خطبة الجمعة الموحدة حول موضوع "البرُّ بالأوطَانِ من شمائل الإيمَان"، حيث خصصت الوزارة خطبة للصم والبكم، وأخرى صوتية للدعاة المكفوفين.
 
من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
 
 
ولمشاهدة خطبة الجمعة بلغة الإشارة للصم والبكم يمكن المتابعة من خلال الفيديو التالى:-
 
 
وللاستماع للخطبة الصوتية للدعاة والمواطنين المكفوفين يمكن المتابعة من خلال المادة الصوتية التالية:-
 
 

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وزارة الأوقاف

البرُّ بالأوطَانِ




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