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الأمن العراقى يقتل 5 انتحاريين شمال غرب الموصل

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:20 م
الأمن العراقى يقتل 5 انتحاريين شمال غرب الموصل أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن _ أ.ش.أ
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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الأمن العراقى قتل 5 انتحاريين شمال غرب الموصل.

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي؛ خلال مشاركتهم فى فعاليات (الإرباك الليلي) شرق خزاعة شرقى خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية والألعاب النارية؛ ضمن فعاليات (الإرباك الليلي)؛ للتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلى منذُ ما يزيد عن (11 عاما)، وحق العودة.

وزعمت مصادر عبرية أن الشبان المشاركين فى (الإرباك الليلي) تمكنوا من قص جزء من السياج شرق خزاعة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار.

وتهدف فعالية الإرباك الليلى إلى جعل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى استنفار دائم على طول الشريط الحدودى لقطاع غزة.

وفى سياق متصل، شنت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، ثلاث غارات فى محيط منطقة مخيمات العودة وكسر الحصار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال أطلقت منطقة مخيمات العودة شرق المحافظة الوسطى بصاروخين على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلى موقع مراقبة تابعا لحماس فى جنوب قطاع غزة؛ ردا على إطلاق بالونات حارقة على المستوطنات".

 

 


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