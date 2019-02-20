استقرار أسعار النفط عند 67 دولاراً للبرميل مدعوماً بتخفيضات الإمدادات

لندن – رويترز

ظل النفط قريبا من أعلى مستوياته للعام 2019 عند نحو 67 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء، مدعوما بتخفيضات الإمدادات التى تقودها أوبك على الرغم أن السوق تأثرت سلبا بمخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وهو ما قد يكبح الطلب.

وساعدت تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول أسعار الخام على الارتفاع أكثر من 20% منذ بداية العام الجارى، وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا عضوى فى المنظمة أيضا فى شح الإمدادات بالسوق.

وبحلول الساعة 1204 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 16 سنتا أو 0.24 % إلى 66.34 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى فى 2019 البالغ 66.83 دولار والذى سجلته أمس الاثنين، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 50 سنتا أو 0.9 % إلى 56.09 دولار للبرميل.

وتظل المخاوف المتعلقة بالطلب هى الدافع الأكبر لانخفاض الأسعار، وحذر اتش.اس.بي.سى هولدنجز اليوم من أن التباطؤ الاقتصادى فى الصين وبريطانيا قد ينجم عنه المزيد من العراقيل هذا العام.

وتُجرى اليوم المزيد من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لحل نزاعهما التجارى فى واشنطن، ويقول المتعاملون إنهم حذرون إزاء تكوين مراكز جديدة كبيرة قبل التوصل إلى نتيجة للمحادثات.

وخفضت أوبك الأسبوع الماضى توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط فى 2019 إلى 1.24 مليون برميل يوميا ويعتقد بعض المحللين أن التوقعات قد تنخفض أكثر.