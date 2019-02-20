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الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:34 ص
خالد صلاح
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ارتفاع بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 17 قطاعا

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:07 ص
ارتفاع بورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 17 قطاعا بورصة السعودية - صورة أرشيفية
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء، بنسبة 0.40% رابحا عدد 34.29 نقطة ليصل إلى مستوى 8550.89 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.03% رابحا عدد 0.87 نقطة ليصل إلى مستوى 3426.61 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 16.7 مليون سهم بقيمة 310.6 مليون ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 42 شركة. 
 
وارتفع 17 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.73%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.71%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.38%.
 
جاء سهم أبو معطى على رأس القائمة الخضراء بنسبة 0.47%، فيما تصدر سهم العمران القائمة الحمراء بنسبة 0.10%، وتصدر سهم ريدان قائمة الأكثر نشاطاً بحجم تداول 2950 ورقة مالية منفذة.
 

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