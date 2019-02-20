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الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:18 م
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"إن إتش كيه": ترامب يعتزم زيارة اليابان مايو القادم

الأربعاء، 20 فبراير 2019 10:00 م
"إن إتش كيه": ترامب يعتزم زيارة اليابان مايو القادم دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
طوكيو /أ ش أ/
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ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيزور اليابان فى شهر مايو القادم.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين حكوميين يابانيين قولهم إنه من المتوقع أن يكون ترامب أول رئيس أجنبى يلتقى الإمبراطور الجديد بعد صعوده إلى العرش.

وأوضحت الإذاعة أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبى تواصل هاتفيًا مع ترامب اليوم وذلك قبل القمة الأمريكية - الكورية الشمالية فى فيتنام الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى اليابان - فى زيارة أخرى - فى أواخر يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين فى أوساكا.

 


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