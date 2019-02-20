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الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:55 م
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إصابة 9 فى حادث تصادم بين سيارتين فى سوهاج

الأربعاء، 20 فبراير 2019 06:00 م
إصابة 9 فى حادث تصادم بين سيارتين فى سوهاج تصادم- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد مركز ومدينة سوهاج منذ قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة ترحيلات وسيارة ميكروباص على الطريق مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة الميكروباص و3 مجندين من مستقلى سيارة الترحيلات، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج العام بينما تم نقل 6 مساجين لمستشفى سوهاج العام للإطمئنان على حالتهم الصحية بعد وقوع الحادث.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة بدائرة مركز شرطة سوهاج ووجود مصابين.

وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ترحيلات تابعة لمديرية أمن سوهاج وبين سيارة ميكروباص على إحدى الطرق بدائرة مركز سوهاج نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة الميكروباص وجميعهم من المدنيين وإصابة 3 مجندين من مستقلى سيارة الترحيلات التابعة للشرطة هم أمنية الحاوى محمد 75 سنة، وكارم كمال كمال أحمد يوسف 37 سنة، وجيهان السيد عبداللطيف 30 سنة، ومحمد صلاح محمد 12 سنة، وكامل كمال أحمد 42 سنة، وتنوعت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وإصابة أحمد فتحى أحمد 21 سنة، وأحمد ياسر أحمد 21 سنة مجندين، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وأحمد محمود محمد عبد الواحد 19 سنة مجند، وعلى عبدالعال على 40 سنة، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى.

وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وإعادة حركة السير عليه وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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