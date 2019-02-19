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يونكر: تأخر بريكست قد يجعل بريطانيا تصوت فى انتخابات البرلمان الأوروبى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 03:59 م
يونكر: تأخر بريكست قد يجعل بريطانيا تصوت فى انتخابات البرلمان الأوروبى يونكر وتيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الثلاثاء، أن تأخر عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) قد يعنى احتمالية مشاركة بريطانيا فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقرر إجراؤها فى 23 و23 مايو المقبل.

وأضاف يونكر- حسبما نقلت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى- أن مثل هذا السيناريو يصعب تخيله وإنه سيكون بمثابة "أحدث مزحة فى التاريخ".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن الأمر متروك لبريطانيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ترغب فى طلب تأجيل موعد (بريكست)، لكن يتعين أن يتم ذلك قبل أن يجتمع البرلمان الأوروبى المنتخب حديثًا فى أوائل يونيو المقبل.

يذكر أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس المقبل.

 


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