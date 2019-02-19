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وزير القوى العاملة يتفقد مكتب شرم الشيخ ويوجه بتجهيز شبكة المعلومات لربطه بالوزارة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:52 م
وزير القوى العاملة يتفقد مكتب شرم الشيخ ويوجه بتجهيز شبكة المعلومات لربطه بالوزارة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، مبنى مكتب القوى العاملة بشرم الشيخ، الذى يجرى حاليا الانتهاء من تشطيباته النهاية، حيث يقام على مساحته 225 مترا مربعا، فضلا عن 150 مترا لاند اسكيب حول المبنى، وبلغت تكلفته حتى الآن ما يقرب من 7 ملايين جنيه.
 
جاء ذلك فى إطار زيارة الوزير لمحافظة جنوب سيناء، حيث قام بتوزيع 750 شهادة أمان علي العمالة غير المنتظمة، وشهد توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية بمنح 10% علاوة خاص  لنحو 10 آلاف عامل بفنادق المحافظة، وتوزيع عددا من عقود العمل على ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
ووجه الوزير خلال تفقده المبني، يرافقه محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة  بسرعة الانتهاء من تشطيباته ليتم افتتاحه في احتفالات عيد العمال في مايو المقبل.
 
وتفقد الوزير المبنى من الداخل حيث يتكون من 3 أدوار، يضم الدور الأرضى صالة استقبال للمواطنين، وعدد من المكاتب وقاعة اجتماعات، وأرشيف، فضلا عن حجرة كنترول تحتوى على لوحة إنذار حريق، وراك لتجميع كاميرات المراقبة، وراك لتجميع الداتا، ولوحات طوارئ.
 
كما يضم الدور الثاني صالة استقبال ومكاتب ، والدور الثالث إقامي يتكون من شقتين ، وخلال تفقده المبني وجه بضرورة مراعاة البنية الأساسية لمركز المعلومات، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت في يناير الماضي التشغيل التجريبى لمدة 3 أشهر، للتحويل من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى بمركز معلومات الوزارة بين الوزارة والإدارات المختلفة والمديريات.
 
وقال : نعمل للوصول لنسبة تشغيل 100% لتعميم ميكنة العمل في الوزارة وربطها بمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة عالميا، وتدريب العاملين بالمركز على البرامج المتطورة لمواكبة التحديث المستمر في برامج الحاسب الألي والذي سيعكس في النهاية جودة في العمل وسهولة في تخزين البيانات وسرعة استرجاعها سواء في الوزارة أو مديرياتها مما يساعد على تيسير وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.
 
وأكد الوزير أنه يبدى اهتماما لتشغيل مركز المعلومات الخاص بالوزارة، لتغطية جميع أنشطة وقطاعات الوزارة بنظام الميكنة الجديد، وبما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى، وبناء بنية معلوماتية قوية قادرة على مواكبة تكنولوجيات العصر الحديث.

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