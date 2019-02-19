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وزير الشباب عن حادث الدرب الأحمر: جنودنا يضحون بأنفسهم دون التفكير فى مقابل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 11:54 ص
وزير الشباب عن حادث الدرب الأحمر: جنودنا يضحون بأنفسهم دون التفكير فى مقابل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
أسوان ندى سليم
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حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وذلك مع انطلاق مؤتمر دور الشباب العربى ومكافحة التطرف الفكرى بفندق عروس النيل، بحضور اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة، على أن هناك استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب وتوجيهها لمكافحة التطرف الفكرى، مشددًا على أن هدف المؤتمر الخروج بتوصيات وأفكار لكيفية مواجهة ظاهرة الإرهاب، مضيفا: "شجاعة أبناؤنا التى ظهرت فى محاولة ضبط إرهابى الدرب الأحمر أمس، تكشف كيف يواجه أبناؤنا من الجنود والضباط من جهاز الشرطة والقوات المسلحة التطرف ويقدمون التضحيات دون التفكير فى أسرهم أو كراسى ومناصب يسعون إليها.

 

وتابع صبحى حديثه: "قد ايه من شبابنا وجنودنا المصريين بيحطوا أجسادهم أمام الخطر كل يوم بمنتهى الشجاعة والبطولة لمواجهة الإرهابيين وملاحقتهم وبسالة جنودنا لابد أن تكون عبرة هامة لكل شباب مصر".

 


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