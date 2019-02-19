وزير الزراعة يستقبل باحثين شباب نجحوا فى إنشاء وحدة لإنتاج المنظفات الصناعية

كتب عز النوبى

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية استغلال الموارد والامكانيات المتاحة فى الوزارة وهيئاتها المختلفة ومراكزها البحثية الاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع والفائدة على الوزارة والعاملين فيها.

جاء ذلك خلال استقباله عدد من شباب الباحثين بقسم الكيمياء بمعهد بحوث القطن، الذين نجحوا فى إنشاء وحدة إنتاج المنظفات الصناعية والطبيعية بمركز البحوث الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى حرصه الشديد على دعم وتشجيع، الأفكار والمشروعات الجديدة، خاصة التى تحقق قيمة مضافة، وفائدة ومنفعة، بالاعتماد على الجهود الذاتية.

واستعرض أبوستيت منتجات الوحدة مع شباب الباحثين، لافتا إلى ضرورة دعم هذا المشروع ، بحيث يتم تسويق منتجاته داخل الوزارة وهيئاتها ومركز البحوث الزراعية ومعاهده ومعامله المختلفة، وذلك فى إطار ترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد المالية للوزارة والاستفادة من القدرات البحثية الموجودة بالمعاهد.