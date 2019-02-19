وزير الزراعة يبحث زراعة القصب بالشتلات والرى تحت التربة لأول مرة

كتب عز النوبى

تفقد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على هامش زيارته إلى مشروع غرب غرب المنيا تجربة زراعة قصب السكر فى الصحراء على الرى بالتنقيط

ويقول المهندس ساهر محمود صاحب التجربة، إن فدان زراعة القصب بالتنقيط فى الصحراء يوفر حوالى 40% من المياه و 50% من الأسمدة مع زيادة إنتاجية الفدان بنسبة 30% وأنه عرض على وزير الزراعة إمكانية زراعة القصب بنظام الشتلات لأول مرة في مصر حيث يوفر 90% من التقاوى ويزيد من الإنتاجية كما عرض أيضا استخدام المكينة الحديثة فى الحصاد لتخفيض التكاليف على المزارعين.

من ناحيته أشاد ابوستيت بالتجربة وبالقائمين عليها وأكد أنه سوف يتم دراستها من قبل علماء مركز البحوث الزراعية وخبراء الوزارة في ضوء ما شاهد وسمع على أرض الواقع وفي حالة نجاحها سوف يتم تعميمها فى مناطق صحراوية أخرى وأيضا تجربتها فى الأراضى الطينية.

وأضاف ابوستيت أن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الزراعة لاستنباط اساليب زراعة جديدة تسهم فى ترشيد المياه والحد من زراعة المحاصيل الشرهة فى استخدام المياه.