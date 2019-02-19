وزير التنمية المحلية يلتقى رئيس الأكاديمية العربية لبحث ملفات التعاون بالمحافظات



وأشار اللواء شعراوى إلى إهتمامه بالإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتحويل مركز التنمية المحلية بسقارة التابع للوزارة إلى أكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية فى ظل اهتمامه بتأهيل كافة العاملين بالمحليات لإيجاد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة بالإضافة إلى توفير المحتوي التدريبى والمقررات الدراسية ودرجات الدبلوم والماجيستير فى الإدارة المحلية .



وأكد شعراوى، أن الوزارة تسعى لتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات والجهات بالدولة لإحداث نقلة نوعية في الخدمات التى تقدمها الإدارة المحلية للمواطنين بالمحافظات .



كما تم استعراض عدداً من الملفات التى يمكن أن تتعاون فيها الوزارة والأكاديمية ومنها ملف إدارة المخلفات الصلبة فى ضوء الدراسات التى تم إعدادها والانتهاء منها بكافة المحافظات ، بالإضافة الى استخدام التكنولوجيات الحديثة المتاحة بالأكاديمية فى عملية التواصل بين الوزارة والمحافظات .



ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار على تطلعه إلى توثيق التعاون بين الأكاديمية والوزارة، ودعمها بمخرجات البحث العلمى واستخدام التكنولوجيات الحديثة المتاحة لدى الأكاديمية بما يساعد على تنفيذ الخطط والأهداف التى تسعى الوزارة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة.