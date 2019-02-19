وزيرة الثقافة تزور السد العالى وتصعد لقمة رمز الصداقة بأسوان.. صور

زارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، السد العالى ورمز الصداقة، اليوم الثلاثاء، فى جولة سياحية بالمنطقة المفتوحة للزيارة.

رافق الوزيرة خلال الجولة، اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، وأحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

واستمعت الوزيرة والوفد المرافق لها، لشرح حول مكونات رمز الصداقة المصرية السوفيتية والذى تم تشييده بالتزامن مع إنشاء السد العالى، وصعدت إلى قمة الرمز الذى يبلغ ارتفاعه 72 مترا، لالتقاط الصور التذكارية من أعلى القمم الموجودة فى مصر، وتابعت الدكتورة إيناس، العروض الفنية التى قدمتها فرق الجزائر والمغرب وموروشيوس بمنطقة الرمز.

وكانت الوزيرة قد بدأت جولتها صباح اليوم، الثلاثاء، بزيارة لمتحف النيل ومتابعة فرق الفنون الشعبية البالغ عددهم 23 فرقة من عدد من الدول الأجنبية والفرق المحلية، ضمن فاعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون باسوان خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير الجارى.























