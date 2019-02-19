video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة الاستثمار تبحث مع وزير البنية التحتية الإيطالى ضخ استثمارات جديدة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 10:06 ص
وزيرة الاستثمار تبحث مع وزير البنية التحتية الإيطالى ضخ استثمارات جديدة سحر نصر مع وزير البنية التحتية الايطالى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
 
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، دانيلو تونينيلى، وزير البنية التحتية والنقل الإيطالى، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الايطالية "روما"، بحضور السفير هشام بدر، سفير مصر لدى روما.
 
وبحث الجانبان، زيادة التعاون فى مجالى البنية الاساسية من خلال تشجيع الشركات الايطالية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى هذا المجال، إضافة إلى دعم إيطاليا لعدة مشروعات فى قطاع النقل مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
 
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على زيادة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا، فى ظل العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وما يربط الشعبين من علاقات تاريخية ممتدة.
 
وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاع النقل في مصر يشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاته، نظرا لأهميته فى البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، موضحة أن هناك فرصا استثمارية واعدة فى كافة مجالات النقل، حيث تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة النقل، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى هذا المجال.
 
وأكد وزير البنية الأساسية والنقل الإيطالى، حرص بلاده على دفع علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة فى مجالى البنية الأساسية والنقل.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سحر نصر: توقيع 25 اتفاقية استثمارية وتجارية فى جميع القطاعات الحكومية

سحر نصر: صندوق تحيا مصر ساهم فى توفير 60 ألف وحدة سكنية بتمويل 2 مليار جنيه

سحر نصر لقناة أمريكية: مؤشرات واعدة للاستثمار الأجنبى فى مصر

سحر نصر ايطاليا وزير البنية التحتية الجانب الايطالى

الاستثمار

التعاون الدولى




لا تفوتك
صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

صور.. لحظة ملاحقة الأمن لإرهابى الدرب الأحمر وتفجير نفسه

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أى بيانات غير رسمية بشأن حادث الدرب الأحمر

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

كيف أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط إرهابى الدرب الأحمر؟.. الأمن رصد منفذ حادث مسجد الاستقامة وداهمه بالدرب الأحمر.. حصار رجال الداخلية دفعه لتفجير نفسه.. واستشهاد أمينى شرطة وإصابة 3 ضباط.. فيديو وصور

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

دور الدوحة المشبوه فى دعم الإرهاب على رادار الصحافة الأمريكية.. واشنطن تايمز.. قطر واحة الإخوان "الأكثر خبثاً فى العالم".. إمارة تميم سخرت الجزيرة لتحقيق مصالحها وساهمت فى تقويض استقرار جيرانها العرب

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

10 معلومات عن حادث إرهابى الدرب الأحمر.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة