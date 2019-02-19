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وجهوا أنظاركم للسماء.. قمر "عملاق 2019" يسطع بسماء مصر والوطن العربى

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 08:30 م
وجهوا أنظاركم للسماء.. قمر "عملاق 2019" يسطع بسماء مصر والوطن العربى القمر والارض
محمود راغب
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يرصد فى هذه اللحظات مساء الثلاثاء 19 فبراير بسماء مصر والمناطق التى غربت فيها الشمس فى الوطن العربى أكبر وأسطع قمر بدر فى كامل 2019 ما يعني بأنه بدر عملاق، حيث إضاءته وحجمه أكبر نظرا لوقوعه بالقرب من نقطة الحضيض أقرب نقطة فى مداره من الأرض.
 
وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى بيان لها، إن في هذا اليوم فان المدة التي فصلت بين وقوع القمر في الحضيض ووقوعه فى طور البدر المكتمل حوالى ستة ساعات فقط وهذا يجعل القمر اكبر بحوالى 8% و 16 % أكثر إشراقا من المتوسط ، وقد لا يلاحظ فرق كبير بين هذا البدر عملاق والبدر العادي .
 
وهذه فرصة لتصوير القمر وهو وقت مناسب لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر بعكس بقية التضاريس التي تكون مسطحة نظرا لوقوع كامل وجه القمر في ضوء الشمس.
 
 

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سطوع القمر

الجمعية الفلكية

مدار الارض

قمر

مصر

اليوم السابع بلس

القمر العملاق




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