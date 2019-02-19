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والدة الشهيد أبو اليزيد لـ"السيسى": "عارفة إن دم ابنى مش هيروح هدر"

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 01:52 ص
والدة الشهيد أبو اليزيد لـ"السيسى": "عارفة إن دم ابنى مش هيروح هدر" حادث الدرب الأحمر
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وجهت والدة أمين الشرطة الشهيد محمود أبو اليزيد، خلال حديثها للصحفيين والقنوات التلفزيونية، أثناء تواجدها فى موقع الحادث الإرهابى بالدرب الأحمر، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة: "دم ابنى ما يروحش هدر".

 

وأضافت والدة الشهيد "امبارح طلعلى الباسبور عشان نطلع نعمل عمرة مع بعض، والنهاردة كلمنى عشان الحاجة اللى هناخدها معانا للعمرة، ابنى كان محبوب من الكل".

 

وأضافت والدة الشهيد محمود أبو اليزيد، الذى استشهد عن عمر ناهز 37 عامًا، أنها تحتسب ابنها شهيدًا عن الله، ولن تنام حتى يعود حق ابنها.

 

وعن زوجة أبو اليزيد، التى تواجدت أيضًا فى مكان الحادث، وكانت فى حالة انهيار، ورفضت الحديث للصحفيين أو التصوير.

 

أصدرت وزارة الداخلية بياناً، مساء الإثنين، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذى وقع فى منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

 

وذكرت الوزارة فى البيان: «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة فى محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى فى الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد ضابط من الأمن الوطنى برتبة مقدم، وأمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام».

 

 


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